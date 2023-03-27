В Клинцах простились с Евгением Матвеенко

В Клинцах простились с военнослужащим Евгением Матвеенко, погибшем в зоне спецоперации. Об этом сообщили в администрации города.

Евгений Матвеенко родился 18 марта 1990 года в селе Семки Мглинского района. В 2009 году брянец окончил ПУ-37 в городе Мглине.

Рядовой Евгений Матвеенко погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации 12 марта 2023 года. Гражданская панихида и прощание прошли 25 марта в Храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского в Клинцах.