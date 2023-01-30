В Клинцах простились с погибшим в СВО Андреем Елисейкиным

В Клинцах простились старшим лейтенантом Андреем Елисейкиным, погибшим во время спецоперации. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

В Храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского в Клинцах прошла гражданская панихида и прощание с военнослужащим Андреем Елисейкиным. Старший лейтенант погиб 20 января в ходе специальной военной операции.

Андрей Елисейкин родился 9 мая 1994 года. Он окончил среднюю образовательную школу №7 в городе Клинцы, азатем Рязанское гвардейское высшее воздушно- десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова.