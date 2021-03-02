В Клинцовском районе расследовали дело об убийстве женщины

46-летний подозреваемый предстанет перед судом.

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве женщины в селе Смолевичи Клинцовского района.

Как сообщает региональное следственное управление, убийство произошло 30 июня 2020 года. Подозреваемый – 46-летний местный житель.

По версии следствия, ночью пьяный мужчина в своем доме по переулку Кооперативному поссорился со знакомой и несколько раз ударил ее ножом по голове и шее. Женщина погибла на месте.

При осмотре места происшествия следователи обнаружили несколько емкостей с порохом массой более 325 граммов.

После утверждения обвинительного приговора прокуратурой материалы дела направят в суд.