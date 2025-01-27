В краеведческом музее Брянска открылась выставка о блокаде Ленинграда

В краеведческом музее Брянска открылась выставка, посвящённая годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

27 января исполнился 81 год со дня полного снятия блокады Ленинграда. В Брянске прошли памятные мероприятия. Так, на площади Партизан собрались чиновники, депутаты, военнослужащие, общественники. Они возложили цветы к Вечному огню в память о погибших жителях Ленинграда.

А в Брянском краеведческом музее открылась выставка, посвящённая 81-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Первыми её посетили губернатор региона Александр Богомаз, депутаты, участник СВО и президентской кадровой программы «Время героев» Евгений Вылсон, жительница Брянщины Тамара Алексеевна Ефремова, пережившая осаду города на Неве. В экспозиции представлена хронология событий одного из самых трагических этапов в Великой Отечественной войне. Стенд посвящены также брянским героям-защитникам Ленинграда.

«Вера в победу, в мужество советского народа, слова «Никто не забыт, ничто не забыто» давали великую силу жителям города, стали достоянием общественной памяти и лозунгом не только непокорённого города. Этот лозунг сегодня ведёт вперед наших героев — участников специальной военной операции, которые мужественно сражаются с неонацизмом», – подчеркнул Александр Богомаз.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. В фашистском кольце оказалось почти 2,5 млн человек.