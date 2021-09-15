В Лесных сараях в Брянске прошел митинг-реквием «Зажги свечу»

В знак памяти у мемориала зажгли свечи и возложили цветы. Артисты народного театра «Лад» исполнили театрализованную миниатюру «Старая фотография. Им было 17». Учащийся школы искусств № 6 Даниил Чмыхов исполнил песню «Аист на крыше».

В годы войны в Лесных сараях было расстреляно 17 тысяч мирных жителей, военнопленных и партизан.

Переезд 320 км в городе Сафоново Смоленской области будет закрыт для движения автотранспорта 25 и 27 сентября на время ремонтных работ 25 сентября с 10:00 до 18:00 и 27 сентября с 16:00 до 12:00 ночи для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 320 км, расположенный около улицы Районная Подстанция города Сафоново. Это связано с проведением плановых ремонтно-путевых работ на участке Сафоново – Милохово, направленных на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов. В качестве альтернативного маршрута для

Дополнительный пассажирский поезд свяжет Смоленск и Москву в период ноябрьских праздников В период ноябрьских праздников в связи с увеличением спроса на поездки холдинг «РЖД» назначил дополнительный пассажирский поезд №205М/206М Москва – Смоленск. Из Москвы в Смоленск поезд отправится 3 ноября в 23:58. В обратном направлении – 7 ноября в 22:56. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Ярцево, Сафоново, Издешково, Вязьма, Гагарин, Можайск. В праздничные дни ноября

14 сентября в Смоленской области резко похолодает 14 сентября, в Смоленской области стремительно похолодает. О погоде в этот день сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. По области температура воздуха будет ночью +7°C…+12°C, днём +12°C…+17°C. В Смоленске ночью +8°C…+10°C, днём +13°C…+15°C. Северо-западный ветер (7-12 м/с) пригонит дождевые облака и ночью местами пройдет небольшой дождь, днём же преимущественно без осадков. В

Движение автомобилей через два переезда около станций Уваровка и Дровнино будет ограничено 11-12 и 18-19 сентября в связи с путевыми работами Движение автомобилей через железнодорожные переезды 140 км около станции Уваровка и 154 км около Дровнино Смоленского направления МЖД будет ограничено в выходные дни 11-12 и 18-19 сентября с 12:00 до 18:00. В указанные дни и часы железнодорожники проведут работы по выправке уложенного ранее на участке Уваровка – Батюшково бесстыкового пути протяженностью 14 км. Московская железная

На отдых по путёвке Как в регионе прошла летняя оздоровительная кампания? На календаре – сентябрь, и дети после отдыха вернулись к учёбе. Во время прошедших школьных каникул сотни юных смолян смогли отдохнуть в лагерях и санаториях, поправить своё здоровье, с пользой провести время и получить приятные впечатления. В Смоленске подвели итоги детской летней оздоровительной кампании. Это стало ключевым вопросом