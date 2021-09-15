В Лесных сараях в Брянске прошел митинг-реквием «Зажги свечу»

Мероприятие приурочено к Дню города.
14 сентября в урочище Лесные сараи в Советском районе Брянска прошел митинг-реквием «Зажги свечу».
В мероприятии приняли участие представители Советской районной администрации, городских библиотек, Пограничного управления, Брянской епархии, Совета ветеранов, общественных организаций «Союз несовершеннолетних узников фашистских лагерей» и «Ветераны-пограничники Брянской области», а также юнармейцы.
В годы войны в Лесных сараях было расстреляно 17 тысяч мирных жителей, военнопленных и партизан.
В знак памяти у мемориала зажгли свечи и возложили цветы. Артисты народного театра «Лад» исполнили театрализованную миниатюру «Старая фотография. Им было 17». Учащийся школы искусств № 6 Даниил Чмыхов исполнил песню «Аист на крыше».
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