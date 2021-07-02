В мэрии Брянска рассказали о транспортной «революции»

Альтернативой отмененным маршруткам станут муниципальные автобусы.

В Брянской городской администрации прокомментировали изменения в работе общественного транспорта.

Напомним, с 16 июля в Брянске отменят четыре коммерческих маршрута: № 10, № 28, № 38 и № 47. В мае перестали курсировать маршрутки № 88.

Как пояснили в мэрии, «отмена маршрутов, работающих по нерегулируемым тарифам, рекомендована Минтрансом РФ всем российским регионам».

Ликвидировать деятельность коммерческих перевозчиков в Брянске планируют постепенно начиная с 2021 года.

Первый этап начнется 16 июля – отмененные маршрутки заменят муниципальные автобусы.

По коммерческому маршруту № 10 будут ходить автобус № 5 и троллейбус № 14; маршрутку № 28 заменит автобус № 37; маршрутку № 38 – автобус № 11; маршрутку № 47 – автобус № 31.

С проектами нового расписания автобусов № 31 и № 37 можно ознакомиться на сайте мэрии. В частности, интервал движения в часы пик сокращен вдвое.

Городской отдел по транспорту совместно с автобусным предприятием подготовили проект нового расписания для альтернативных маршрутов. Последний рейсы на обоих автобусах будут начинаться в 23.00 и завершаться около 00.30.

В ближайшее время городской отдел по транспорту также представит проекты расписания для автобусов № 5 и № 11.

Жалобы горожан чиновники готовы выслушать по телефону (4832) 74-09-76. Обращения также принимаются по адресу transport@bga32.ru.