В новой многоэтажке в Брянске готова кровля

Кровля готова в новом 16-этажном доме на улице Строкина в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В областном центре на улице Строкина на территории старого аэропорта подрядчик ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» строит 16-этажный дом на 152-квартиры. Организация приступила к работам в марте 2022 года. Закончить работы планируют в третьем квартале этого года.
В доме полностью готова кровля, сантехнические работы выполнены на 70%, а электромонтажные — на 60%. Более чем на 90% оштукатурены места общего пользования, квартиры же в обеих секциях — на 70% и 90% соответственно. Рабочие утепляют лестницы и балконы, красят потолки в подъездах, делают перегородки. Также идёт монтаж вентилируемого фасада. Ежедневно на объект выходят от 50 человек.
Дом строится на участке, принадлежащем Брянской городской администрации. 38 квартир предназначены для детей-сирот. В них будет сделан «под ключ».
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