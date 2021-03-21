В Новозыбкове облез новый памятник Пограничникам за 2 млн рублей

С монумента начала отваливаться краска.

Памятник Пограничникам всех поколений в Новозыбкове не пережил минувшую зиму. Как сообщают в соцсетях жители Новозыбкова, с наступлением тепла с монумента облупилась краска.

Напомним, памятник открыли осенью 2020 года. На его изготовление было потрачено более 2 миллионов рублей.

Однако, несмотря на высокую стоимость, памятник Пограничникам всех поколений не всем пришелся по душе. Местных жителей возмущают пропорции пограничника и собаки. Последнюю из-за размера называют медведем.

Теперь же памятник и вовсе приобрел непрезентабельный вид.