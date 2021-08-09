В Новозыбкове по требованию прокуратуры занялись ремонтом травмоопасной детской площадки

Сотрудники ведомства выявили неисправность игрового оборудования, площадка представляет опасность для детей.

Прокуратура провела проверку состояния детской площадки, которая находится около дома № 30 на улице Рос в Новозыбкове.

Оказалось, что техническое состояние игрового оборудования и детской площадки не соответствует требованиям безопасности. Качели сломаны, поверхность горки неровная, шероховатая и с выступами, песочницу нужно восстановить, а песок в ней необходимо заменить.

Управляющая компания ООО «Жилье» обслуживание или ремонтные работы в течение долгого времени не проводила.

Сотрудники прокуратуры внесли руководству компании представление об устранении выявленных нарушений.

Почти все нарушения устранили, решается вопрос о замене покрытия на детской площадке.