В Новозыбкове затопило квартиры после капремонта крыши

Региональный фонд капремонта от решения проблемы устранился.

Прокуратура разбиралась в причинах затопления квартир жильцов дома № 24 по улице Ломоносова в Новозыбкове.

После капитального ремонта крыши после сильных дождей и снегопадов начало затапливать квартиры на верхних этажах. В результате на потолках и стенах жильцов дома образовались многочисленные пятна, отделка и обои оказались повреждены.

В прокуратуре заключили, что капитальный ремонт крыши был выполнен некачественно. Несмотря на это, Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области проблемы не устранил.

В адрес директора Фонда прокуратура направила представление об устранении нарушений.