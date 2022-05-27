В Новозыбкове желающим приютить котят предложили бесплатный массаж

Необычную промоакцию придумала массажист Юлия Якушова.

Массажист из Новозыбкова Юлия Якушова предложила необычный бонус горожанам, решившимся приютить котят.

«Суперакция! От супермассажиста Юлии Якушовой! Забери котенка – получи массаж бесплатно!» – обратилась она к жителям Новозыбкова в соцсетях.

По словам девушки, владельцев ищут семь «самых позитивных и добрых» котят: «Можно насобирать на мини-курс».

Пост набрал более 4 тысяч просмотров и десятки перепостов. Пока всех котят пристроить не удалось.

В комментариях интернет-пользователи опасаются, что желающие получить бесплатный массаж впоследствии могут отказаться от животных.

«Массаж желающим, конечно, сделаю, но обязательно смотрю, кому отдаю котенка!» – отметила Юлия Якушова.