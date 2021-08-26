В Новозыбковском районе заместителя директора горводоканала оштрафовали за грязный колодец

Должностное лицо оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Новозыбковская прокуратура проверила состояние колодцев в районе.

Сотрудники ведомства установили, что шахтный колодец на Приозерной улице в неудовлетворительном состоянии: его ничто не укрывает от загрязнений, нет ограждений вокруг колодца, в нем плавают ветки.

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что вода в нем грязная. Колодец можно использовать только для технических целей.

В отношении заместителя директора МУП «Новозыбковский городской водоканал» возбудили дело об административном правонарушении.

Его оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.