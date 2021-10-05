В общественном транспорте Брянска проверяют наличие масок

За день оштрафовали семь пассажиров.

В Брянске проходят проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Как сообщает городская администрация в рейдах участвуют сотрудники мэрии и областного правительства, а также полицейские.

В минувшее воскресенье комиссия проверила автобусы, троллейбусы и маршрутки и выявила семь нарушений. В отношении семи пассажиров, находившихся в общественном транспорте без масок, составили административные протоколы.

Ранее губернатор Александр Богомаз призвал «усилить контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима в сфере торговли и в транспорте».