В первый брак в Брянской области в этом году чаще вступали мужчины

В первом квартале этого года впервые в брак в Брянской области чаще вступали мужчины. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.

С января по март 2024 года в Брянской области зарегистрировали 905 браков. Впервые официально в семейные отношения вступили 469 мужчин и 406 женщин. Повторный же брак зарегистрировали 499 невест и 436 женихов.