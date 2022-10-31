В первый день ноября на Брянщине похолодает до минус трёх градусов

В Брянской области в первый день ноября температура опустится до минус трёх градусов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Во вторник, 1 ноября, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а днём в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -3ºC. Днём потеплеет до +8ºC.