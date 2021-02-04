В Почепском районе осудят мужчину за мошенничество с выплатами

По информации прокуратуры Почепского района, 54-летний житель села Валуец обвиняется в мошенничестве при получении выплат.

Мужчина обратился в ГКУ «ЦЗН Почепского района» с заявлением о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, чтобы незаконно получить пособия по безработице.

При этом, он работал в ООО «БрянскАгрострой».

Уголовное дело направлено прокуратурой района в мировой судебный участок для рассмотрения по существу.

Ранее в Брянске осудили кладбищенских аферистов, бравших деньги со скорбящих.