В Брянске осудили кладбищенских аферистов, бравших деньги со скорбящих

По информации прокуратуры Брянска, 27-летний и 50-летний местные жители признаны виновными в мошенничестве с использованием своего служебного положения.
Молодой человек с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года, являясь рабочим на кладбище в Бежицком районе Брянска, обманывал родственников умерших граждан и требовал от них за захоронение и дополнительные услуги различные суммы денег, превышающие тарифы предприятия. Всего в указанный период он получил от потерпевших более 190 тысяч рублей. Ущерб потерпевшим составил от 5 500 рублей до 33 000 рублей.
Одно из хищений денег у граждан в сумме 5500 рублей было совершено им в июле 2019 года в сговоре со своим начальником – 50-летним смотрителем кладбищ муниципального предприятия.
Суд приговорил виновных к наказанию в виде 2 лет лишения свободы каждого, условно, с испытательным сроком на 2 года. Смотрителю кладбищ также назначен штраф в размере 20 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе на 1 год.
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