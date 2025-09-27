В почти двух тысячах домов Брянска включили отопление. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске стартовал отопительный сезон. Накануне заработали 17 муниципальных и 38 ведомственных котельных, ГУП «Брянсккоммунэнерго» запустило 98 котельных, а управляющие компании — 152.

Отопление включили в 20 учреждениях культуры, 64 детских садах и школах, пяти спортшколах. В 1838 из 2697 домов также пришло тепло.