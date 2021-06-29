В Польше отметили День партизан и подпольщиков

Польские активисты в День партизан и подпольщиков возложили цветы к памятники советским воинам, участвовавшим в подпольной борьбе против фашизма на территории Польши.

Активисты общества «Польша-Восток» посетили памятники и воинские захоронения в ряде городов Польши чтобы почтить память советских партизан и подпольщиков, погибших ради освобождения Европы от фашизма. Общественники возложили цветы и на могиле нашей землячки Анны Морозовой, героя Советского Союза, организатора интернационального подполья в Сеще.

«Если кто-то вам скажет, что поляки забыли войну, не верьте, – сказал вице-президент общества «Польша-Восток» Здзислав Яцашек. – Мы помним, что такое фашизм, что такое оккупация. Мы помним, как наши деды и прадеды боролись с фашистами. Мы помним, какой ценой советская армия освобождала Европу от фашизма. Мы помним, что здесь, у нас плечом к плечу сражались польские партизаны и русская девушка Аня. Они погибли в одном бою и похоронены рядом. Мы помним их самоотверженность, мы чтим их память. Сегодня, в день партизан и подпольщиков, мы возлагаем цветы и зажигаем свечи на могилах героев».