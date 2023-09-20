В поселке Десятуха обустраивают новый микрорайон

В поселке Десятуха Стародубского муниципального округа обустраивают новый микрорайон под 87 частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В поселке Десятуха Стародубского муниципального округа реализуют проект компактной застройки. Здесь сформировали 87 земельных участков под частные жилые дома и обустраивают необходимую инфраструктуру.
В новом микрорайоне специалисты уже проложили 3,1 километра сетей водоснабжения и поставили водонапорную башню с артезианской скважиной. На это потратили 24,2 млн рублей.
До конца ноября рабочие дослжны провестит 3,6 километра сетей электроснабжения, 3,6 километра газоснабжения и построить 3,6 километра автодороги.
Участки будут выдавать работникам соцорганизаций и агропромышленного комплекса. работы идут по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
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