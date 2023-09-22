В поселке Путевка открылся после ремонта спорткомплекс

В поселке Путевка открылся после масштабного ремонта спорткомплекс с бассейном. Об этом рассказали в региональной департаменте физкультуры и спорта.

Спортивный комплекс «Путёвка» в одноименном поселке в Брянском районе открылся после масштабной реконструкции. В здании отремонтировали крышу, заменили окна и входную группу. Во всех помещениях обновили стены и полы. В санузлах раздевалок уложили новую плитку, заменили трубы и сантехнику. Также отремонтировали освещение и шкафы в раздевалках.

В бассейне установили переливную систему очистки. Теперь загрязненная вода не застаивается, а своевременно уходит на очистку и фильтрацию. Сливные решетки заменили на пластиковые. Чашу бассейна покрыли качественной ПВХ-пленкой со специальным антибактерицидным слоем. В помещении рабочие уложили противоскользящий керамогранит.

В спорткомплексе уже работаю секции плавания, а также футбола, волейбола, баскетбола и легкой атлетики.