В праздники в Брянске оштрафовали 44 безмасочника

Чиновники и полицейские проверили 352 предприятия.

В Брянске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима и санитарных требований. С 4 по 7 ноября чиновники и полицейские обследовали 352 предприятия, составив 44 протокола в отношении нарушителей.

В Советском районе проверяющие насчитали 17 нарушителей, в Бежицком – 10, в Володарском – 11, в Фокинском – шесть. В основном это продавцы и покупатели продуктового ретейла.

Рейды в областном центре проходят ежедневно, отметили в мэрии.