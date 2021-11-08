В праздники в Брянске оштрафовали 44 безмасочника
Чиновники и полицейские проверили 352 предприятия.
В Брянске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима и санитарных требований. С 4 по 7 ноября чиновники и полицейские обследовали 352 предприятия, составив 44 протокола в отношении нарушителей.
В Советском районе проверяющие насчитали 17 нарушителей, в Бежицком – 10, в Володарском – 11, в Фокинском – шесть. В основном это продавцы и покупатели продуктового ретейла.
Рейды в областном центре проходят ежедневно, отметили в мэрии.
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