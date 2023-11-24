В Радице-Крыловке восстановили электроснабжение

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой новое здание УМВД России по Брянской области, расположенное в областном центре по улице Советской, 102. Специалисты провайдера построили около 30 километров оптики, проложили более 10 километров медного кабеля, провели работы по устройству кабельной канализации. Благодаря этому сотрудники ведомства могут пользоваться телефонией и виртуальной частной сетью (VPN).

В январе-октябре текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 2 млн тонн, что на 6,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В адрес и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Федора Капшукова поступило благодарственное письмо от начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Вадима Уваркина.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».