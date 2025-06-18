В резервные дни ЕГЭ сдали почти 300 брянских выпускников. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Брянской области стартовали резервные дни основного периода ЕГЭ. Они предназначены для выпускников прошлых лет и одиннадцатиклассников, пропустивших экзамен в основной период по уважительной причине.

16 июня на двух пунктах в Брянске и одном — в Новозыбкове прошли ЕГЭ по четырём предметам. Обществознание сдали 185 человек, физику – 68, литературу 30, а географию — 19.

Резервные дни основного периода продлятся до 23 июня. Участие в экзаменах примут около 700 человек. Также пересдать ЕГЭ по одному из предметов выпускники текущего года смогут в дополнительные дни — 3 и 4 июля.