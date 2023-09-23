В роще Соловьи Брянска дорожники починили мост

В роще Соловьи Брянска по просьбе жителей дорожники починили мост. Об этом рассказали в городской администрации.

Жители Брянска не раз жаловались на состояние мостов в роще Соловьи. На их обращения отреагировали в администрации города. Комитет по ЖКХ и рабочие дорожного управления отремонтировали один из мостов возле тропы здоровья. Сооружение разрушилось настолько, что передвигаться по нему стало опасно. А жители каждый день ходили по нему по дороге домой. На ремонт потребовался один кубометр древесины и металл для поручней.

Ремонт второго моста на тропинке в Соловьях дорожники планируют начать в будущий понедельник.