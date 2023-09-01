В садах Брянска поменяют кровли до ноября

В 26-и детских садах Брянска поменяют кровли до начала ноября. Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году в 26-и дошкольных учреждениях Брянской капитально отремонтируют крыши. Кроме того, поменяют кровлю в дошкольном отделении гимназии №1, а также в школах №11 и 66.

На работы потребуется 87 миллионов рублей. По указанию губернатора региона Александра Богомаза часть денег выделили из областного бюджета. У подрядчиков на работу будет всего два месяца.

«Работу подрядчиков будем контролировать ежедневно на каждом объекте. Принимать детей учреждения будут и во время ремонта. Безопасность мы обеспечим. До 1 ноября все садики и школы, где мы делаем ремонт, получат новые крыши», — рассказал исполняющий обязанности руководителя управления образования городской администрации Альберт МАЛКИН.