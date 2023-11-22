В садике в Белых Берегах отремонтировали кровлю
В детсадике «Рябинушка» в посёлке Белые Берега отремонтировали кровлю. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске подрядчик закончил капитальный ремонт крыши детского сада №4 «Рябинушка» в посёлке Белые Берега. Рабочие уложили новую мембранную кровлю по всей площади здания. Капремонт завершился в срок.
«Рябинушка» – один из 29 учреждений образования Брянска, где осен стартовал ремонт крыш. На это выделили около 87 млн рублей. Ремонт уже закончился в 10 садах и дошкольном отделении гимназии №1.
Читайте также
Новости регионов
Заработки и траты
В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.