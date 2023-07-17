Из-за ремонта в семи многоэтажках Брянска отключат воду на весь день. Об этом сообщили в городской администрации.

В понедельник, 17 июля, специалисты Брянского городского водоканала будут ремонтировать водопровод в доме №144 по проспекту Московскому. Работы продлятся с 8 до 17 часов. На это период воду отключат в жилых домах № 144, 146, 148, 154, 160, 142/1, 142/2 по проспекту Московскому.