В сентябре в Брянской области выпала двойная норма осадков

Непрекращающиеся дожди сдвинули сроки сева озимых.

Аномальные осадки сдвинули сроки сева озимых культур в Брянской области.

«За текущий месяц по области выпало более 120 миллиметров осадков – это более чем двойная норма. А с начала текущего года выпало порядка 530 миллиметров осадков. Это беспрецедентно, такого не было много лет, чтобы к сентябрю выпала практически годовая норма осадков», – сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве директор департамента сельского хозяйства Владимир Ториков.

«Время есть, по прогнозу в ближайшие две недели будет сухая погода. Все наши главы, сельхозруководители нацелены на то, чтобы как можно быстрее посеять. До 10 октября мы должны посеять 120 тысяч гектаров, – заявил брянский губернатор Александр Богомаз. – Все есть: семена, техника, минеральные удобрения. Осталось только до 10 октября доделать начатое. Нужен ежедневный контроль и отчет, сколько посеяно зерновых, сколько убрано картофеля. Сегодня в сельхозпредприятиях региона работа ведется, сейчас все трудятся, все вышли в поле. У аграриев есть все необходимое: новая техника, новое оборудование, в регионе обновляется машинно-тракторный парк. Выбранная нами стратегия повышения отдачи с каждого гектара дает свои результаты!»