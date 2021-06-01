В Севске коммунальщика оштрафуют за негуманный отлов собак

Массовые нарушения при отлове бездомных животных выявила прокуратура.

Прокуратура Севского района выявила множество нарушений в работе должностных лиц районной администрации и МУП «Севский «Жилкомхозсервис».

Вопреки требованиям закона, в Севском районе не размещают в Интернете утвержденный план-график отлова животных, к отлову допускаются необученные и непровакцинированные от бешенства сотрудники.

Животных, сообщает прокуратура, ловят подручными средствами, а не при помощи специальных технических приспособлений.

Видеозапись процесса отлова и их возвращения на прежние места обитания не ведется. Кроме того, машины не укомплектованы необходимым набором ошейников, поводков, намордников и аптечкой для оказания экстренной помощи животным, а также запасом питьевой воды для отловленных собак.

После транспортировки животных транспорт не моют и не дезинфицируют, а акты отлова не соответствуют установленной форме.

При этом решение о возврате на прежнее место обитания принимается без заключения ветеринара о состоянии здоровья животного.

Главе администрации Севского муниципального района прокуратура внесла представление. В отношении директора МУП «Севский «Жилкомхозсервис» возбуждено административное дело.

В прокуратуре намерены проконтролировать устранение нарушений.