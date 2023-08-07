В школе № 66 Брянска отремонтируют кровлю за 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

Первый замглавы администрации Брянска Сергей Антошин поучаствовал в ежегодной приемке учебных заведений. В составе комиссии он побывал в школе № 66. Проверка была очень тщательной. Вице-мэр добрался даже до крыши здания.

«Покрытие требует ремонта, откладывать нельзя. Со своей командой я включусь в работу с тем, чтобы изыскать необходимые 4,5 млн рублей», — подчеркнул Сергей Антошин.

Приемка школ в Брянске продлится всю неделю. К 1 сентября должны быть готовы 68 образовательных учреждений. За парты сядут около 57 тысяч школьников, в том числе четыре тысячи первоклассников.