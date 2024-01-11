В системе оплаты проезда брянских льготников произошел сбой
В системе оплаты проезда в транспорте льготниками Брянска произошёл сбой. Об этом сообщили в городской администрации.
11 января в транспорте Брянска произошёл сбой в оплате проезда льготных категорий: студентов, учащихся и пенсионеров. Вместо 17 рублей с карт списывают 20 рублей.
В администрации отметили, что сбой произошёл по вине оператора автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП). Специалисты уже занимаются устранением проблемы. Деньги автоматически вернут пассажирам на банковскую карту.