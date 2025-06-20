В Советском районе Брянска ограничат движение машин на три дня из-за ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Горького. В ближайшие дни подрядчик будет заниматься переносом инженерных сетей и расширением дороги. Из-за этого запрещено движение автотранспорта от улицы Калинина до проспекта Ленина. Ограничения действуют с 8 часов утра 20 июня до 6 часов утра 23 июня.