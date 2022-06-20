В Суземке восстанавливают энергоснабжение после обстрела с Украины

В поселке повреждена подстанция.

В Суземке в результате обстрела повреждена подстанция «Суземка» (ФСК).

Для того чтобы обеспечить электроэнергией социальные объекты: больницы, школы, детские сады, а также системы жизнеобеспечения коммунального хозяйства, на место выехали представители федеральной сетевой компании Единой энергетической системы «Россети ФСК ЕЭС».

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» доставили на место и подключили девять из 47 резервных источников электроснабжения.

Энергетики продолжат работу до полного восстановления энергоснабжения поселка и прилегающих территорий.