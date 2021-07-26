В трех районах Брянска понизят напор воды

С 23.00 27 июля до 7.00 28 июля понизят напор воды в Советском, Бежицком и Фокинском районах Брянска. В районе бывшего поселка Белокаменка в Бежицком районе отключат холодную воду, сообщает городская администрация.

Объем промышленной очистки воды на МЖД увеличен в 2 раза в первом полугодии Объем промышленной очистки воды на МЖД за 6 месяцев текущего года увеличен на 259 тыс. куб. метров, что на 67,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом потребление воды предприятиями железнодорожного транспорта в границах дороги сократилось на 8,6 % (201,0 тыс. куб. м). Такого результата удалось достичь за счет реконструкции очистных сооружений

А у нас во дворе… Лето – жаркое время не только для работников сферы АПК, но и для строителей и дорожников, которые трудятся над созданием комфортной городской среды и благоустраивают наши дворы, скверы и парки. Промежуточные итоги реализации на Смоленщине регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели в ходе совещания, которое прошло в администрации региона под председательством губернатора Алексея Островского.

Личный пример Темпы вакцинации от коронавируса в регионе набирают обороты, всё больше людей делают прививки как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации, которые по указанию губернатора Алексея Островского теперь работают с 8 утра до 21.00. Немало среди смолян и тех, кто приходит на ревакцинацию. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский сделал повторную прививку от COVID-19

На особом контроле Губернатор проинспектировал ход строительства школы и детсада в Соловьиной роще. Масштабное строительство продолжается в микрорайоне Соловьиная роща, где ведётся возведение двух важнейших социальных объектов – школы и детского сада. На стройплощадках побывал губернатор Алексей Островский, который проинспектировал ход работ. Напомним, что строительство дошкольного учреждения осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На

Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленской области в первом полугодии 2021 года С начала года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество несчастных случаев с людьми в зоне движения поездов выросло с 6 до 8. Если в прошлом году происшествий с детьми не было, то в