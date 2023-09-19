В Унечском районе закончился ремонт девяти километров трассы

В Унечском районе раньше срока закончился ремонт девяти километров трассы. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

Подрядчик ООО «Брянскагропромдорстрой» завершил ремонт региональной трассы Унеча-Робчик в Унечском районе. Специалисты обустроили основание проезжей части и уложили новый асфальт на участке, протяженностью 9,328 километра. На дорогу нанесли новую разметку и поставили знаки. Также специалисты укрепили обочины и установили две остановки.

Подрядчик закончил ремонт раньше срока. По контракту ремонт мог продлится до ноября. Работы провели по государственной программе «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области».