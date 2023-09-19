В Унечском районе закончился ремонт девяти километров трассы
В Унечском районе раньше срока закончился ремонт девяти километров трассы. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.
Подрядчик ООО «Брянскагропромдорстрой» завершил ремонт региональной трассы Унеча-Робчик в Унечском районе. Специалисты обустроили основание проезжей части и уложили новый асфальт на участке, протяженностью 9,328 километра. На дорогу нанесли новую разметку и поставили знаки. Также специалисты укрепили обочины и установили две остановки.
Подрядчик закончил ремонт раньше срока. По контракту ремонт мог продлится до ноября. Работы провели по государственной программе «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области».
Читайте также
Новости регионов
Смоленским школьникам напомнили о правилах безопасности на железной дороге
Сегодня для учащихся 3-х классов средней школы № 5 города Смоленска железнодорожники провели урок безопасности в рамках профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая проводится на Московской железной дороге с 1 по 30 сентября. Ребятам в игровой форме рассказали, где и как переходить пути, напомнили правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры, познакомили с основными железнодорожными профессиями,
Перевозки пассажиров по железной дороге в Смоленской области выросли на 15,5% за 8 месяцев
В январе — августе 2023 года с железнодорожного и пригородного вокзалов в Смоленске отправлено 647,9 тыс. пассажиров, что на 15,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в пригородном сообщении перевезено 138,7 тыс. человек (+12,4%), в дальнем следовании – 509,2 тыс. человек (+16,3%). Наиболее востребованными были рейсы из Смоленска в Москву и Минск, а