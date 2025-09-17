В урочище «Лесные сараи» в Брянске прошёл митинг в память о жертвах фашизма. об этом рассказали в горадминистрации.

Накануне в Советском районе Брянска в урочище «Лесные сараи» прошёл митинг «И отсвет тех далёких дней — в сердцах и памяти людей». Мероприятие посвятили 82-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. У памятника жертвам фашистской оккупации собрались ветеран Великой Отечественной войны Михаил Заболотский, блокадница Людмиле Самотёсовой, бывшие узники фашистских лагерей, депутаты, участники спецоперации и их родственники, школьники, юнармейцы и студенты.

«Мы стоим на месте, где фашисты замучили более 17 тысяч человек. Их убили так называемые «цивилизованные европейцы», потомки которых и сегодня пытаются нас учить «соблюдать права человека и любить людей». Но мы каждый раз вспоминаем о злодеяниях оккупантов на этом месте. И помним наших героев, тех, кто победил фашизм, тех, кто освобождал Брянск», — подчеркнул руководитель администрации Советского района Денис Семёнов.

Перед собравшимися выступили оркестр Росгвардии и музыканты культурного центра УМВД России по городу Брянску. Затем участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.

Напомним, памятник жертвам фашистской оккупации в урочище «Лесные сараи» недавно отремонтировали по программе «Инициативное бюджетирование».