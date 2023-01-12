В Ветлевке построили площадку за 800 тыс рублей

Новую детскую площадку построили в деревне Ветлевка почти за 800 тыс рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

По инициативе жителей деревни Ветлевка в населенном пункте появилась детская площадка. Проект игрового комплекса вошёл в программу «Инициативное бюджетирование». На его реализацию потратили 795 тысяч рублей.

На территории площадки подрядчик разместил горки, качели, карусели и песочницу. Для родителей поставили скамейки для отдыха.