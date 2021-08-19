В Жирятинском районе рабочий украл у женщины стройматериалы

Строитель вынес доски на глазах у соседей.

В полицию обратилась москвичка, которая рассказала, что она купила три кубометра досок для замены полов в частном доме, который находится в Колычево Жирятинского района, а для работ наняла местного жителя.

Вернувшись через месяц на свой участок, женщина обнаружила, что строительных материалов нет.

Вором оказался тот самый рабочий, которого наняла женщина. Он вынес доски на глазах у соседей, сказав, что хозяйка сама отдала их.

Похищенные стройматериалы злоумышленник продал за 3 тысячи рублей другой жительнице Жирятинского района.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули хозяйке.

Теперь воришке грозит пять лет тюрьмы.