В Жирятинском районе жители переплачивали за ЖКХ

Как выяснилось, в квитанцию по оплате коммунальных услуг за май 2021 года двум жильцам многоквартирных домов включили плату за полив огорода в размере 702 рубля. Но огородов около домов нет. Получается, люди должны платить за то, чего не имеют.

На жалобы по необоснованным начислением платы за полив приусадебных участков отреагировали и провели проверку сотрудники прокуратуры Брянской области.

Две легковушки столкнулись под Смоленском, одного водителя госпитализировали Утром 7 июля произошло ДТП в Кардымовском районе Смоленской области. Водитель Renault Kangoo выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2115». В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. Его госпитализировали.

Куда пойти привиться? Коронавирус продолжает наступать. К сожалению, ежедневная статистика в Смоленской области пополняется десятками новых случаев заражения. «Призываю смолян не откладывать вакцинацию, ведь, чтобы остановить пандемию, нам необходимо выработать коллективный иммунитет, а его можно получить только с помощью вакцины», – обратился к жителям региона губернатор Алексей Островский. Многие смоляне этот посыл уже приняли к действию. Ежедневно на

Где работают лучшие педагоги? В администрации региона прошла церемония награждения победителей и лауреатов областных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Отметим, что такие конкурсы направлены на выявление талантливых представителей сферы образования и дошкольного воспитания и распространение передового опыта среди педколлективов. Традиционно в конкурсах принимают участие лучшие педагоги нашего региона. Неоднократно смоляне становились лауреатами всероссийских конкурсов, дважды входили в число

Деньги в село. В регионе благодаря инвестициям развивают АПК и расширяют экспорт Смоленские сельхозпредприятия «Балтутино» и «Шуйское» намерены увеличить поголовье КРС, а в планах «Гагаринконсервмолоко» – дальнейшее развитие проекта по производству детского питания. Об этом и многом другом говорили в ходе рабочей встречи губернатор Алексей Островский и генеральный директор группы компаний «Продинвест» Михаил Панченков. На протяжении последних лет холдинг активно реализует на Смоленщине ряд инвестпроектов. Его производственные

Еще семь смолян умерли от коронавирусных осложнений По данным на 6 июля, на территории Смоленской области число летальных случаев среди коронавирусных больных достигло 1150. За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли семь человек 82 смолянина выздоровели за минувшие сутки. Общее число выздоровевших жителей Смоленской области достигло 32 077. К 6 июля число заболевших увеличилось на 263. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали