В Злынковской школе №2 продолжается капремонт

В Злынковской школе №2 впервые за 40 лет идёт капитальный ремонт. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В Злынке продолжается капитальный ремонт школы №2. Её приводят в порядок по программе модернизации школьных систем образования. Такого масштабного ремонта в учебном заведении не было с момента постройки – почти 40 лет.

Подрядчик работает на объекте два месяца. Специалисты заменили системы водоотведения и канализации. Также помещение под теплоузел. В школе обновят и систему отопления.

«Впереди ремонт фасада, кровли, потолков и полов, входных групп, лестниц и крылец, спортивного зала, пищеблока, внутренняя отделка помещений, установят новые окна и двери. Закупается новое современное оборудование для учебных кабинетов», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава области подчеркнул, что из областного бюджета на ремонт спортивной площадки выделял дополнительные деньги.