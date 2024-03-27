Вдова посла России в Турции передала документы в брянский музей

Вдова посла России в Турции передала документы о муже в брянский музей. Об этом сообщил губернатор региона Александр богомаз в своём телеграмм-канале.

В Брянской области проходит международный молодёжный фестиваль «Дружба без границ». В нём участвуют делегации из Клинцов, Ялты, а также белорусских городов Могилева, Жлобина и Кормы.

Почётными гостями фестиваля стали ведущий эксперт департамента МИД России Андрей Волков и вдова Чрезвычайного и Полномочного посла России в Турции Андрея Карлова Марина Карлова. Дипломат погиб от руки террориста.

«В Клинцах, на малой родине дипломата, действует Благотворительный фонд имени Андрея Карлова, главой которого является Марина Михайловна, в мае прошлого года средней школе № 9 города Клинцы присвоено имя Героя России Андрея Карлова», — отметил Александр Богомаз.

Гости региона передали в музей документы из архива МИД, связанные с деятельностью посла.