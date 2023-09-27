Вечный огонь и памятный знак благоустроили в Брянске

В Володарском районе Брянска благоустроили братскую могилу с Вечным огнем. Об этом сообщили в городской администрации.

В сквере имени Ленина в Володарском районе Брянска закончилась реконструкция братской могилы советских воинов, погибших в 1941-1945 годах. Подрядчик заменил плитку и обновил газовое оборудование у Вечного огня. Его также украсили декоративной звездой. Кроме того, на мемориале заменили таблички с именами погибших.

В порядок привели и памятный знак «Воинам Брянского фронта» на въезде в Володарский район. Постамент облицевали гранитными плитами, а саму стеллу покрасили.