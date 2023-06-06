Верхний слой асфальта готов на дороге Фокино-Пупково в Дятьковском районе

Верхний слой асфальта уложил подрядчик на дороге Фокино-Пупково в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Дятьковском районе ремонтируют автодорогу Фокино-Пупково. Подрядная организация ООО «Ани» приводит в порядок участок в 1,9 километра. Рабочие уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия. Им осталось укрепить обочины и нанести дорожную разметку. Эти работы завершат к середине июня.

Также на участке ремонта в населенном пункте Березино специалисты строят новые тротуары и обустраивают освещение.