Весеннюю уборку в Брянске продлили на две недели

Месячник по благоустройству в Брянске продлили на две недели. Об этом сообщили в городской администрации.

Глава администрации Александр Макаров продлил месячник по благоустройству до 14 мая. В городе приводят в порядок парки и скверы, а также территории памятных мест, воинских мемориалов и мест захоронений. Порядок продолжат наводить и после праздников.

Напомним, в рамках месячника по благоустройству прошли два общегородских субботника. В них участвовали более 11,5 тысячи человек. Около 2,2 тысячи кубических метров отходов вывезли с городских улиц.