Ветеран прокуратуры посвятила стихотворение Феде Симоненко

Ветеран брянской прокуратуры написала стихотворение в честь мальчика Феди Симоненко. Об этом рассказали в соцсетях ведомства.

Ветеран органов прокуратуры Брянской области и советник юстиции в отставке Ольга Старченко посвятила юному герою Фёдору Симоненко стихотворение.

«В тот день на Брянщине моей

Нацизм дошел до крайней точки!

А беззащитными в лесу

Могли стоять мои две дочки…

Он спас три маленькие жизни —

Простой мальчишка из села,

Он верный сын своей Отчизны,

Такие, брат, теперь дела…

Не испугались и не растерялись

Перед ружьем наперевес…

Стеной за Брянщину стояли:

Наш Фёдор и наш Брянский лес.

Укрыл детей еловой лапой

Лес как бывалый партизан.

Не мало видывал ты боли,

Но вот таких не видел ран…

Остановить врага, порой, непросто на передовой…

А Фёдор смог в своем бою

Ладонью смерть прибить свою!

Кто ты теперь для нас, парнишка?

Герой ты, воин иль боец?

Он тот солдат, что над Рейхстагом

стоял с советским красным флагом!!!

Он тот, кто под Ржевом

Он тот, кто с блокадой, под Брянском и Курском

И Господа ради прошел всю страну ты, Европу и Крым

Ты тот, кто останешься непобедим.

И нет времен позорней этих,

Когда стреляют в спины детям

Никто не знает цвета правды

И есть ли в ней полутона

Но нам доподлинно известно — не желто-синяя она».

Напомним, 2 марта 2023 года диверсионная группа обстреляла «Ниву», в которой находились трое школьников. Водитель погиб, а мальчик Фёдор был ранен, но помог двум второклассницам выбраться, спрятал их в лесу и поймал попутную машину, чтобы добраться до безопасного места. 15 марта мальчика выписали из больницы. Губернатор Брянской области Александр Богомаз купил семье новый дом.