Ветеран прокуратуры посвятила стихотворение Феде Симоненко

Ветеран брянской прокуратуры написала стихотворение в честь мальчика Феди Симоненко. Об этом рассказали в соцсетях ведомства.
Ветеран органов прокуратуры Брянской области и советник юстиции в отставке Ольга Старченко посвятила юному герою Фёдору Симоненко стихотворение.
«В тот день на Брянщине моей
Нацизм дошел до крайней точки!
А беззащитными в лесу
Могли стоять мои две дочки…
Он спас три маленькие жизни —
Простой мальчишка из села,
Он верный сын своей Отчизны,
Такие, брат, теперь дела…
Не испугались и не растерялись
Перед ружьем наперевес…
Стеной за Брянщину стояли:
Наш Фёдор и наш Брянский лес.
Укрыл детей еловой лапой
Лес как бывалый партизан.
Не мало видывал ты боли,
Но вот таких не видел ран…
Остановить врага, порой, непросто на передовой…
А Фёдор смог в своем бою
Ладонью смерть прибить свою!
Кто ты теперь для нас, парнишка?
Герой ты, воин иль боец?
Он тот солдат, что над Рейхстагом
стоял с советским красным флагом!!!
Он тот, кто под Ржевом
Он тот, кто с блокадой, под Брянском и Курском
И Господа ради прошел всю страну ты, Европу и Крым
Ты тот, кто останешься непобедим.
И нет времен позорней этих,
Когда стреляют в спины детям
Никто не знает цвета правды
И есть ли в ней полутона
Но нам доподлинно известно — не желто-синяя она».
Напомним, 2 марта 2023 года диверсионная группа обстреляла «Ниву», в которой находились трое школьников. Водитель погиб, а мальчик Фёдор был ранен, но помог двум второклассницам выбраться, спрятал их в лесу и поймал попутную машину, чтобы добраться до безопасного места. 15 марта мальчика выписали из больницы. Губернатор Брянской области Александр Богомаз купил семье новый дом.
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