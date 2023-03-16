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Ветеран прокуратуры посвятила стихотворение Феде Симоненко

2023, 16 марта 13:14 Общество
Ветеран прокуратуры посвятила стихотворение Феде Симоненко
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Ветеран брянской прокуратуры написала стихотворение в честь мальчика Феди Симоненко. Об этом рассказали в соцсетях ведомства. 

Ветеран органов прокуратуры Брянской области и советник юстиции в отставке Ольга Старченко посвятила юному герою Фёдору Симоненко стихотворение. 

«В тот день на Брянщине моей

Нацизм дошел до крайней точки!

А беззащитными в лесу

Могли стоять мои две дочки…

 

Он спас три маленькие жизни —

Простой мальчишка из села,

Он верный сын своей Отчизны,

Такие, брат, теперь дела…

 

Не испугались и не растерялись

Перед ружьем наперевес…

Стеной за Брянщину стояли:

Наш Фёдор и наш Брянский лес.

 

Укрыл детей еловой лапой

Лес как бывалый партизан.

Не мало видывал ты боли, 

Но вот таких не видел ран… 

 

Остановить врага, порой, непросто на передовой…

А Фёдор смог в своем бою 

Ладонью смерть прибить свою! 

 

Кто ты теперь для нас, парнишка? 

Герой ты, воин иль боец? 

 

Он тот солдат, что над Рейхстагом

стоял с советским красным флагом!!! 

Он тот, кто под Ржевом

Он тот, кто с блокадой, под Брянском и Курском 

И Господа ради прошел всю страну ты, Европу и Крым 

Ты тот, кто останешься непобедим.

 

И нет времен позорней этих,

Когда стреляют в спины детям 

Никто не знает цвета правды 

И есть ли в ней полутона

Но нам доподлинно известно — не желто-синяя она».

Напомним, 2 марта 2023 года диверсионная группа обстреляла «Ниву», в которой находились трое школьников. Водитель погиб, а мальчик Фёдор был ранен, но помог двум второклассницам выбраться, спрятал их в лесу и поймал попутную машину, чтобы добраться до безопасного места. 15 марта мальчика выписали из больницы. Губернатор Брянской области Александр Богомаз купил семье новый дом.

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