Ветеран СВО из Брянской области стал психологом

Ветеран СВО из Брянской области обучился на психолога при поддержке фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости.

В региональный филиал фонда «Защитники Отечества» обратился многодетный отец и участник СВО Александр Макарцов. При поддержке координаторов военнослужащий поступил в университет «Синергия» и получил диплом психолога. Также он прошёл отбор в Центре военно-патриотического воспитания «Вершина». Его направили на обучение по программе «Психология межличностного общения. Основы коммуникации» в Москве.

«Я принял решение стать психологом, чтобы помогать бойцам адаптироваться к мирной жизни после возвращения из зоны СВО. Обучением очень доволен, и в «Синергии», и в центре «Вершина». Всё было на высшем уровне! Благодарю фонд и своего координатора за заботу и помощь в поступлении», — отметил ветеран СВО.