Ветеранов Великой Отечественной войны в праздничный день поздравил глава Фокинской администрации

Ветеранов Великой Отечественной войны с Днём города поздравил глава Фокинской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В 82-ю годовщину освобождения Брянщины и день 1040-летия Брянска глава администрации Фокинского района Александр Гаврилов и депутаты побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны. Они поздравили Георгия Георгиевича Игуменова, Галину Акимовну Балихину и Егора Ивановича Киреенко с праздничными датами. Каждому ветерану глава района вручил цветы, подарки и памятные книги «80 лет Великой Победы». А артисты Дома культуры железнодорожников исполнили для почётных жителей города задушевные песни.