Вице-мэр Брянска проверил работу двух заводов

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин обсудил перспективы работы с руководскому двух заводов спецтехники в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Вице-мэр города Брянска Сергей Антошин и замгубернатора региона Николай Лучкин проверили работу двух предприятий областного центра — «Брянский Арсенал» и «Брянский тракторный завод».

«Брянский Арсенал» выпускает автогрейдеры для ремонта и содержания дорог, а также для для работ в карьерах или на стройках. Брянский тракторный завод обеспечивает аграриев всей страны спецтехникой.

Сергей Антошин и Николай Лучкин встретились с руководством предприятий. Они обсудили итоги работы в прошлом году и перспективы.

«Сохранение занятости, стабильная выплата заработной платы, расширение ассортимента выпускаемой продукции указывает на верные управленческие решения руководства предприятий. С ним у нас налажено взаимодействие и конструктивное взаимовыгодное сотрудничество, которое продолжится и в дальнейшем», — подчеркнул Сергей Антошин.