Вице-мэр Брянска вручил грамоты медикам в темноте

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин вручил грамоты медикам при свете фонарика. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В доме культуры имени Медведева в Брянске прошло торжественное мероприятие в честь предстоящего Дня медицинского работника. Церемония пошла не совсем по плану – в зале неожиданно погас свет.

Первый заместитель главы Брянской администрации Сергей Антошин поднялся на сцену, подсвечивая пусть телефонным фонариком. Он предложил не ждать, пока аварию устранят, продолжить церемонию в «интимной обстановке».

В зале ДК собрались врачи самых разных специализаций. От Брянской городской администрации Сергей Антошин вручил почетные грамоты наиболее отличившимся работникам медицинской отрасли. Свою речь Сергей Антошин закончил уже при свете: электрики устранили неполадки.

«Я прошу прощения за эту техническую накладку, но вы же понимаете, что за сутки выпало аномальное количество осадков. Но этому стихийному бедствию нас не победить. Ведь в зале собрались лучшие люди, к которым мы все обращаемся и доверяем свое здоровье. Я неоднократно говорил, что никогда не ругаюсь с адвокатами и врачами. Сейчас модно заниматься самолечением, но в итоге мы все равно обращаемся к вам, грамотным специалистам. Люблю вас, всем вам здоровья!» — сказал Сергей Антошин.